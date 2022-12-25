Рашисти на Різдво обстріляли Сумщину: оприлюднено подробиці

В результаті обстрілів було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі

Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади. Таку заяву зробив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

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«Сьогодні, 25 грудня, окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна», – повідомив Живицький.

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До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.