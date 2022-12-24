The Mirror: «Стерв'ятники» навколо Путіна намагаються захопити владу

Пригожин і Патрушев мають свої плани на президентське крісло

З різних джерел надходить інформація про те, що президента Росії Володимира Путіна оточують «стерв'ятники», які намагаються захопити владу в РФ поки триває війна з Україною, а сам він хворіє на рак. Постійно ходять чутки про погіршення стану здоров’я російського президента. Останнє неоднозначне повідомлення було про те, що під час двох важливих зустрічей 15 грудня він змушений був сидіти на спеціальній подушці, не змінюючи пози, після «проктологічної операції».

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Деякі офіційні особи із США вважають, що кремлівський «кухар» Євген Пригожин збирається здійснити переворот проти свого ослабленого господаря. 61-річний Пригожин, який перебуває під санкціями, може похвалитися власною приватною армією – ПВК «Вагнер», а також тим, що залучив десятки тисяч найманців і в’язнів для війни в Україні. Ця сила, на думку деяких експертів, надає йому впливу у боротьбі за владу у Кремлі. Деякі урядовці США «насторожено дивляться на Пригожина, гадаючи, чи не стане він джерелом потенційного перевороту через десять місяців війни», пише Puck News.

Христо Грозєв, розслідувач Bellingcat, коментує: «У Пригожина є 20 тис. кровожерливих, озброєних і агресивних людей. Вони кажуть мені: «Ми думаємо, чи не варто нам просто скласти зброю, тому що нас перетворили на гарматне м’ясо, і йти на Москву?» Це вже у їхніх думках».

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Джерела стверджують, що у Лаврова депресія, яку він заливає алкоголем Фото: The Mirror

Грозєв спрогнозував реалістичний варіант перевороту під керівництвом Пригожина у 2023 році: «Ця скороварка має вибухнути. Це буде або кривава революція, або щось інше».

Пригожин давно мріє про роль міністра оборони, щоби відтіснити слабкого Сергія Шойгу. Проте у ролі міністра оборони він мав би ще сильніші позиції, аби організувати державний переворот.

Дехто побоюється, що Пригожин може співпрацювати з лідером Чечні, 46-річним Рамзаном Кадировим, який також може похвалитися чималою армією, вірною йому, і також вважається прибічником Путіна.

За словами колишнього спічрайтера Путіна, політичного оглядача Аббаса Галлямова, ключовим суперником Пригожина є 71-річний керівник Федеральної служби безпеки Микола Патрушев, який нині переховується. За словами Галлямова, причиною «зникнення» Патрушева стало те, що він збирається зробити свого сина, 45-річного міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, наступником Путіна на посаді президента.

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Президентські амбіції має і заступник глави кремлівської адміністрації, 60-річний Сергій Кирієнко, екс-прем’єр РФ. За словами Галлямова, не слід також забувати про заплановану операцію «Ноїв ковчег»: притулок для Путіна, можливо, у Південній Америці, у випадку його повалення або програшу війни в Україні.

Тим часом джерело у російському МЗС розповіло, що відданий Путіну Сергій Лавров скоротив публічну активність і рідше з'являється на роботі. Інсайдер зазначив: «Одна з версій – проблеми зі здоров'ям. Ми всі думаємо, що він п'є, тому що у нього депресія».

Відомо, що Лавров звертався до лікарів через проблеми із серцем на нещодавньому саміті G20 на Балі.

Постійно з’являється інформація, що Путін також має проблеми зі здоров'ям. Telegram-канал General SVR повідомив, що на тривалих нарадах він був змушений увесь час залишатися в одній позі, спираючись на стіл, сидячи на спеціальній подушці – після проктологічної операції. Це означало, що тепер йому потрібна «спеціальна нижня білизна, яка утримує рідину та запахи», поки він буде сидіти на зустрічах. Операцію Путіну зробили після того, як він впав зі сходів у своїй офіційній резиденції.

Регулярно з’являється інформація про те, що у Путіна значні проблеми зі здоров’ям Фото: AFP

Є відео з його участю на засіданні Ради безпеки, де Путін має більш-менш здоровий вигляд, однак згодом з’явилися твердження, що це відео було записано раніше. Аргумент на користь такого висновку – спікерка Держдуми РФ Валентина Матвієнко була одягнена у той самий одяг під час двох окремих сесій з різницею у день.

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Джерело: The Mirror

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»