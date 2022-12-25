У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»

Винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря

У неділю, 25 грудня на білоруському аеродромі «Мачулищі» загорівся один із винищувачів МіГ-31К військово-космічних сил Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруські Гаюн».

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За попередньою інформацією, внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна, через що винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря.

Як відомо, надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії Міг-31К має на озброєнні крилаті ракети «Кинжал», якими армія держави-агресора завдає ударів по території України.

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«Що це, як не різдвяне диво?» – зауважили у повідомленні білоруські спостерігачі.

Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, в усіх областях України двічі оголошували повітряну тривогу.