Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»
Міг-31К має на озброєнні крилаті ракети «Кинжал»
фото з відкритих джерел

Винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря

У неділю, 25 грудня на білоруському аеродромі «Мачулищі» загорівся один із винищувачів МіГ-31К військово-космічних сил Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруські Гаюн».

За попередньою інформацією, внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна, через що винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря.

Як відомо, надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії Міг-31К має на озброєнні крилаті ракети «Кинжал», якими армія держави-агресора завдає ударів по території України.

«Що це, як не різдвяне диво?» – зауважили у повідомленні білоруські спостерігачі.

Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, в усіх областях України двічі оголошували повітряну тривогу.

 

Теги: армія повітря винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російський винищувач у небі масштабна повітряна тривога тривала дві години
Через російський винищувач у небі масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 16:25
Іран розраховує отримати від Росії винищувачі Су-35
Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе
Сьогодні, 15:52
Зеленський може попросити у Байдена винищувачі F-16
Зеленський може попросити у Байдена винищувачі F-16 для України – ЗМІ
21 грудня, 23:43

Соціум

У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»
У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»
У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)
У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)
У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)
У Росії вирує чергова масштабна пожежа (фото, відео)
Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ
Скільки ворожих кораблів готові вдарити ракетами по Україні: дані ЗСУ
На аеродромі в російському Курську знову пролунали вибухи
На аеродромі в російському Курську знову пролунали вибухи
Московський патріархат благословляє російських солдат на вбивство українців (відео)
Московський патріархат благословляє російських солдат на вбивство українців (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
У Києві пролунали вибухи
43K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
21K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
16K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
9800
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
8265
Над Україною пролетів Санта-Клаус (фото)

Новини

Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
Сьогодні, 18:09
Схема на ринку доставки газу: 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Вчора, 09:46
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
22 грудня, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту