У Білорусі горів винищувач МіГ-31К, який обстрілює Україну «Кинджалами»
Винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря
У неділю, 25 грудня на білоруському аеродромі «Мачулищі» загорівся один із винищувачів МіГ-31К військово-космічних сил Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруські Гаюн».
За попередньою інформацією, внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна, через що винищувач найближчим часом не зможе підійматися у повітря.
Як відомо, надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії Міг-31К має на озброєнні крилаті ракети «Кинжал», якими армія держави-агресора завдає ударів по території України.
«Що це, як не різдвяне диво?» – зауважили у повідомленні білоруські спостерігачі.
Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, в усіх областях України двічі оголошували повітряну тривогу.
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