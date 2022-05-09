Рашисти накрили «Градами» Дніпропетровщину

Ніхто з цивільних не постраждав, бо більшість місцевих виїхали

У селі Ганнів один будинок зруйновано, кілька пошкоджено

Російські загарбники відкрили вогонь по Широківській громаді Дніпропетровській області. Росіяни стріляли із «Градів». Ніхто з цивільних не постраждав, повідомляє Telegram-канал голови Дніпропетровської області.

«У селі Ганнів один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали», – пише Валентин Резніченко.

Як відзначив голова Дніпропетровської області, наразі село залишилось без світла. Електрики вже працюють.





Напередодні на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала.

Раніше Росія обстріляла «Градами» Дніпропетровщину. Російські ракети влучили по двох селах Дніпропетровщини.



