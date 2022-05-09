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    Події в Україні

    Рашисти накрили «Градами» Дніпропетровщину

    Ніхто з цивільних не постраждав, бо більшість місцевих виїхали&nbsp; - Рашисти накрили «Градами» Дніпропетровщину
    Ніхто з цивільних не постраждав, бо більшість місцевих виїхали 
    фото з відкритих джерел

    У селі Ганнів один будинок зруйновано, кілька пошкоджено

    Російські загарбники відкрили вогонь по Широківській громаді Дніпропетровській області. Росіяни стріляли із «Градів». Ніхто з цивільних не постраждав, повідомляє Telegram-канал голови Дніпропетровської області.

    «У селі Ганнів один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали», – пише Валентин Резніченко.

    Як відзначив голова Дніпропетровської області, наразі село залишилось без світла. Електрики вже працюють.


    Напередодні на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала.

    Раніше Росія обстріляла «Градами» Дніпропетровщину. Російські ракети влучили по двох селах Дніпропетровщини.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро обстріл Україна село будинок Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Рашисти накрили «Градами» Дніпропетровщину