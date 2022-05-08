  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Дніпропетровщина: через вибух касетного боєприпасу загинув хлопчик

    Якщо побачили підозрілий предмет &ndash; кличте рятувальників або поліцію - Дніпропетровщина: через вибух касетного боєприпасу загинув хлопчик
    Якщо побачили підозрілий предмет – кличте рятувальників або поліцію
    фото: ДСНС України

    Дитина знайшла вибухівку та принесла її додому

    На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.

    «Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною. Ця війна віроломна. Вона поряд, навіть коли непомітна. Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд», – зауважив Резніченко.

    Начальник ОВА також закликав людей не чіпати вибухівку, що лишається після ворожих атак.

    «Побачили підозрілий предмет – кличте рятувальників або поліцію», – підсумував він.

    Раніше російські вбивці накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

    Також на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

    Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії, зруйновані багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні.

    За словами керівника Луганської ОВА, у регіоні залишилося приблизно 50 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватися.

    Нагадаємо, на Луганщині ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото).

    Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.

    Як повідомлялося, Росія готує великий наступ на Луганщині .

    Читайте також:
    Теги: вибух росія окупанти Луганщина війна обстріл смерть АЗС вибухівка Україна боєприпаси Дніпропетровщина жінка Валентин Резніченко окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дніпропетровщина: через вибух касетного боєприпасу загинув хлопчик