Дніпропетровщина: через вибух касетного боєприпасу загинув хлопчик

Дитина знайшла вибухівку та принесла її додому

На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу. Він приніс його додому, вибухівка здетонувала. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, це вже шоста смерть в області через такі боєприпаси.

«Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною. Ця війна віроломна. Вона поряд, навіть коли непомітна. Будьте обачними. Це збереже Ваше життя і життя тих, хто поряд», – зауважив Резніченко.

Начальник ОВА також закликав людей не чіпати вибухівку, що лишається після ворожих атак.

«Побачили підозрілий предмет – кличте рятувальників або поліцію», – підсумував він.

Раніше російські вбивці накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

Також на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії, зруйновані багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні.

За словами керівника Луганської ОВА, у регіоні залишилося приблизно 50 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватися.

Нагадаємо, на Луганщині ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото).

Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.

Як повідомлялося, Росія готує великий наступ на Луганщині .

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