На Одещині чути вибухи, працює ППО

У регіоні лунала повітряна тривога

Жителі Одеської області повідомили про вибухи. Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що інформація про вибухи надійшла близько 9.30 ранку.

Є ймовірність, що може працювати ППО, слід дочекатись офіційної інформації.

Відзначимо, що карта повітряних тривог на 10:11 ранку виглядає так:

Наразі загроза обстрілів спостерігається у Миколаївській та Луганській областях.

Нагадаємо, за даними оперативного командування «Південь», поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував шість кораблів та два підводні човни із крилатими ракетами.

Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.

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