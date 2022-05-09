  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині чути вибухи, працює ППО

    графіка
    Українська протиповітряна оборона береже наше небо - На Одещині чути вибухи, працює ППО
    Українська протиповітряна оборона береже наше небо
    фото: соцмережі

    У регіоні лунала повітряна тривога

    Жителі Одеської області повідомили про вибухи. Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що інформація про вибухи надійшла близько 9.30 ранку.

    Є ймовірність, що може працювати ППО, слід дочекатись офіційної інформації.

    Відзначимо, що карта повітряних тривог на 10:11 ранку виглядає так:

    Наразі загроза обстрілів спостерігається у Миколаївській та Луганській областях.

    Нагадаємо, за даними оперативного командування «Південь», поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував шість кораблів та два підводні човни із крилатими ракетами.
    Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.

    Читайте також:

    Теги: вибух росія окупанти Одеса війна обстріл Одещина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині чути вибухи, працює ППО