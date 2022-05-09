Окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами з окупованого Криму

Зазначається, що вірогідність продовження ракетних атак по регіону залишається високою

У понеділок, 9 травня, росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму Про це повідомляє Одеська міська рада у telegram.

За офіційною інформацією оперативного командування «Південь», по Одещині було завдано удару чотирма ракетами типу «Онікс» з ракетного комплексу «Бастіон» в Криму.

«Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока ймовірність продовження ракетних атак по регіону», – попередили у міськраді.

Нагадаємо, за даними оперативного командування «Південь», поблизу українських берегів у Чорному морі ворог розташував шість кораблів та два підводні човни із крилатими ракетами. Всі вони перебувають у стані бойової готовності для нанесення ракетних ударів і споряджені понад 50-ма крилатими ракетами.

Одеса 8 травня опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

Також у ніч на 8 травня ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Усього напередодні окупанти випустили 10 крилатих ракет по Одещині.



