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    Окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН (відео)

    фото: скріншот з відео - Окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН (відео)
    фото: скріншот з відео

    Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою

    Після того, як колона ООН виїхала за межі Донецької області, окупанти почали штурм «Азовсталі». Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram каналі.

    За його словами, окупанти зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації, однак операція ворога провалилася.

    «Складно зрозуміти, як наші Герої відбивають атаку за атакою. Незламні та нескорені. Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх Захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними», – підкресив Андрющенко.

    Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН (відео)