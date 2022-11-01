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«Ось такі ви пропонуєте перемовини?» Зеленський відреагував на нові обстріли (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
«Ось такі ви пропонуєте перемовини?» Зеленський відреагував на нові обстріли (відео)
Рашисти у ніч на 1 листопада атакували центр Миколаєва
фото: Олександр Сєнкевич

Сьогодні вночі рашисти завдали нових ударів по Миколаєву, Полтавщині та Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні обстріли українських міст з боку рашистів, під час яких вчергове зазнали руйнувань цивільні об’єкти.

Зеленський наголосив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики загарбників має стати поразка і справедливе покарання за всі злочини.

«Що несе «рускій мір» українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної тактики стане поразка і справедливе покарання за всі злочини», – йдеться у повідомленні президента.

Глава держави також оприлюднив відео наслідків нових атак ворога.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні вночі чотирма ракетами обстріляли Миколаїв. Через ці обстріли одна ракета влучила та пошкодила будівлю «Першого української гімназії ім. Аркаса». Також були зруйновані житлові будинки. Загинула літня жінка

Також сьогодні вночі Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали чотири удари. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Відомо, що загальна площа пожежі склада 3600 м². 

У ніч на 1 листопада російські окупанти також накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Били з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах: Нікопольській та Марганецькій. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 1 листопада
Теги: Володимир Зеленський обстріл війна

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