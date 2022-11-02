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Російські загарбники обстріляли Дніпро

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські загарбники обстріляли Дніпро
Ймовірно, що в області працює ППО
фото ілюстративне

Рашисти продовжують тероризувати мирні українські міста

Увечері 1 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги. Ймовірно, працює ППО.

Досить красномовно на ситуацію відреагував мер міста Борис Філатов:

Російські загарбники обстріляли Дніпро фото 1

Раніше повідомлялось, що на Полтавщину летять іранські «дрони-камікадзе».

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

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Теги: Борис Філатов обстріл Дніпро війна

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