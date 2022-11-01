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Масований обстріл України: скільки РФ коштувала атака 31 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований обстріл України: скільки РФ коштувала атака 31 жовтня
Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн
фото: Міноборони РФ

31 жовтня Росія випустила по Україні 55 крилатих ракет

Масована атака РФ по території України 31 жовтня обійшлася окупантам приблизно у $760 млн. Про це пише Forbes.

Журналісти видання підрахували загальну суму випущених того дня по Україні ракет різних типів та БПЛА.

Як повідомлялося, 31 жовтня РФ випустила 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

«Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн. Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн», – підрахували у Forbes.

Вранці 31 жовтня Росія застосувала по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу Shahid-136 та один БПЛА «Ланцет-3». Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 31 жовтня зранку російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

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Теги: Forbes війна росія обстріл окупанти путін гроші ракета

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