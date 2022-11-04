Розстріл дезертирів. Британська розвідка розкрила, про що свідчить тактика окупантів

Британська розвідка дала оцінку стану російських сил

Російські загарбницькі сили в Україні почали розгортання загороджувальних загонів через низький моральний дух і небажання солдат воювати. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як ідеться у зведенні, ці підрозділи загрожують солдатам, що відступають, щоб змусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.

За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, можливо, дозволяли стріляти у відмовників після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли б тримати оборону аж до смерті.

«Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялось, що ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків».

Як відомо, в Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Між тим, у Росії зростають протестні настрої. Так, у місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

Керівництво Приморського краю РФ змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.