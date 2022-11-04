Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розстріл дезертирів. Британська розвідка розкрила, про що свідчить тактика окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розстріл дезертирів. Британська розвідка розкрила, про що свідчить тактика окупантів
У російських вояків низький моральний дух
фото з відкритих джерел

Британська розвідка дала оцінку стану російських сил

Російські загарбницькі сили в Україні почали розгортання загороджувальних загонів через низький моральний дух і небажання солдат воювати. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як ідеться у зведенні, ці підрозділи загрожують солдатам, що відступають, щоб змусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.

За даними британської розвідки, останнім часом російські генерали хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, зокрема, можливо, дозволяли стріляти у відмовників після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли б тримати оборону аж до смерті.

«Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше повідомлялось, що ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків».

Як відомо, в Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Між тим, у Росії зростають протестні настрої. Так, у місті Владивосток влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

Керівництво Приморського краю РФ змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.

Читайте також: Ахмед Закаєв: Перемогою України буде ліквідація нинішньої Росії
Теги: війна окупанти росія Україна британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії намагаються повернути на службу військових, що отримали поранення чи були звільнені зі збройних сил
РФ продовжує мобілізацію, хоча Кремль заперечує – Генштаб
Вчора, 14:48
Наразі у Росії триває осінній призов до війська
Росія готується до нової хвилі мобілізації – ЗМІ
Вчора, 14:32
Росіяни не хочуть іти вмирати за Путіна, та ще й безплатно
В Ульяновську бунтують мобілізовані: налякані командири опечатали зброярні (відео)
2 листопада, 18:36

Події в Україні

Атака на Миколаїв. Мер розповів про наслідки обстрілу
Атака на Миколаїв. Мер розповів про наслідки обстрілу
Обстріл Донеччини: окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено
Обстріл Донеччини: окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено
Розстріл дезертирів. Британська розвідка розкрила, про що свідчить тактика окупантів
Розстріл дезертирів. Британська розвідка розкрила, про що свідчить тактика окупантів
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Ще мінус понад 800 рашистів: свіжі дані Генштабу про втрати окупантів
Ще мінус понад 800 рашистів: свіжі дані Генштабу про втрати окупантів
ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе над Львівщиною
ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе над Львівщиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця
146K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
73K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
45K
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
44K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
31K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту