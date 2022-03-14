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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Харків «Іскандерами»

    Вороги знищують центр міста - Рашисти обстріляли Харків «Іскандерами»
    Вороги знищують центр міста
    фото: ДСНС

    Били з території РФ

    Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог завдавати удари ракетами «Іскандер». Про це він повідомив у Telegram.

    Ворог б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

    «Сьогодні ворог уражав, в тому числі ракетними комплексами «Іскандер». Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії», – повідомив Синегубов.

    Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени й не нехтувати правилами безпеки.

    Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.

    Нагадаємо, 12-річна дівчинка посивіла після обстрілів Харкова російськими окупантами.

    Також окупанти обстріляли людей під час евакуації з Гостомелю: одна людина загинула.

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    Теги: Харків обстріл укриття Telegram
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    Рашисти обстріляли Харків «Іскандерами»