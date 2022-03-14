Рашисти обстріляли Харків «Іскандерами»
Били з території РФ
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог завдавати удари ракетами «Іскандер». Про це він повідомив у Telegram.
Ворог б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.
«Сьогодні ворог уражав, в тому числі ракетними комплексами «Іскандер». Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії», – повідомив Синегубов.
Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени й не нехтувати правилами безпеки.
Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.
Нагадаємо, 12-річна дівчинка посивіла після обстрілів Харкова російськими окупантами.
Також окупанти обстріляли людей під час евакуації з Гостомелю: одна людина загинула.