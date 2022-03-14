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    Думки вголос

    12-річна дівчинка посивіла після обстрілів Харкова російськими окупантами

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін посіяв ненависть до Росії у всіх українців - 12-річна дівчинка посивіла після обстрілів Харкова російськими окупантами
    Путін посіяв ненависть до Росії у всіх українців

    Для більшості українців Росія померла. Назавжди

    Мовою оригіналу

    Пью кофе у друзей. У них живут друзья-беженцы из Харькова. И я такой кристально-чистой ненависти давно не видел. Пью кофе, общаемся и я слушаю их рассказы о том, что им пришлось пережить. О том, как их дом превратился в руины и о том, как сидели в подвале, чтоб выжить.

    Их 12-тилетняя дочь все время сидела и молчала. Не в телефоне сидела, как большинство ее сверстников, а обняв руку мамы, молча слушала нас. А я не мог оторвать взгляд от ее волос. Среди иссиня-черных волос четко видны были седые волосы. Седые пряди. У девочки 12 лет.

    Знаете, что точно сделал Путин? Он посеял ненависть к русскому миру, к России и закрепил в нас ненависть к российским оккупантам. Во всех.

    И во взрослых и в детях. И внукам нашим мы расскажем и передадим все, через что прошли украинцы из-за вторжения России. Для большинства украинцев Россия умерла. Навсегда.

    И если это была цель Путина, то он ее добился.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків Росія діти Путін
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    12-річна дівчинка посивіла після обстрілів Харкова російськими окупантами