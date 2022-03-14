Окупанти обстріляли людей під час евакуації з Гостомелю: одна людина загинула

По колоні із чотирьох автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл

14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки та Немішаєво. Частина евакуаційної колони потрапила під обстріл окупантів. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

«Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місцепризначення. По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. На жаль, жінка померла на місці події», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі інші громадяни, які прямували в колоні, яка піддалася обстрілу, продовжили рух та згодом дістались до безпечного місця.

Як повідомлялося, вранці у столиці було обстріляно багатоповерховий будинок на Оболоні та завод «Антонова».

Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.