Російські фашисти обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall

Попередньо відомо, що снаряд пробив стіну будівлі й опинився на верхньому поверсі будівлі

Російські війська обстріляли найпопулярніший київський ТРЦ Lavina Mall. Про це повідомив бренд спідньої білизни Fox lingerie, опублікувавши фото пробитої стіни поряд із вивісками.

Згодом з'явилося відео, зняте, мабуть, охоронцем усередині будівлі. Він ходить по верхньому поверху в пошуках снаряда.

ТРЦ Lavina Mall розташований на західній околиці столиці. Поруч немає військових об'єктів, тільки житлові масиви та Берковецький цвинтар.

Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.

Крім того, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців