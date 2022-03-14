Forbes порахував, скільки втратили найбагатші українці від початку війни

Порошенко та подружжя Герег вже не мільярдери

Статки українських багатіїв значно скоротилися з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, Порошенко та подружжя Герег втратили статус мільярдерів. Про це пише Forbes.

Позначилася війна і на доходах найбагатшого українця Ріната Ахметова. Зараз його статки оцінюють у $4,2 млрд. Але половину цієї суми становить 75% частка у «Метінвесті», яка враховує накопичений прибуток за 2021 рік.

Якщо ж порівнювати із лютим 2020-го, Ахметов зазнав колосальних збитків. Так, із початку війни олігарх втратив $9,5 млрд. При цьому Ахметов запевнив, що всі контакти його бізнесу з Росією розірвано. За словами олігарха, у державі-агресорці він не має жодних інтересів та активів.

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, які посідають другу і третю позиції, у глобальному рейтингу Forbes вказані громадянами Канади. Тож оцінку їхніх статків американське видання не змінило: по $4 млрд у кожного.

Попри суттєві втрати, мільярдерами досі залишаються:

Віктор Пінчук – $1,9 млрд;

Костянтин Жеваго – $1,3 млрд;

Вадим Новинський – $1,3 млрд;

Влад Яценко – $1,1 млрд;

Геннадій Боголюбов – $1,1 млрд;

Ігор Коломойський – $1 млрд.

А от експрезидент Петро Порошенко, а також бізнесмени Олександр і Галина Гереги, яким зокрема належить мережа «Епіцентр», офіційно втратили статус мільярдерів.

Нагадаємо, згідно з підрахунками Forbes, українська армія знищила російської військової техніки на $5 млрд.

Читайте також: