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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли три громади на Дніпропетровщині

    В одній із громад Дніпропетровщини окупанти пошкодили житловий будинок&nbsp; - Рашисти обстріляли три громади на Дніпропетровщині
    В одній із громад Дніпропетровщини окупанти пошкодили житловий будинок 
    фото з відкритих джерел

    В Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту

    Російські війська продовжують обстрілювати території України. Не оминула атака рашистів сьогодні і Дніпропетровську область. Там обстріляли три громади. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук в Telegram.

    «Сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. Здебільшого – по полям», – написав Лукашук.

    Проте в Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок. Постраждалих серед населення немає.

    В інших районах області день минув спокійно.

    Нагадаємо, окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря. Протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.

    Проте українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

    Зокрема, українська армія відкинула окупантів від траси Лисичанськ-Бахмут.

    Напередодні стало відомо, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

    До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли три громади на Дніпропетровщині