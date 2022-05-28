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    Новини

    Окупанти штурмували Сєвєродонецьк, але відступили з втратами

    Окупанти відступили в районі Сєвєродонецька через значні втрати - Окупанти штурмували Сєвєродонецьк, але відступили з втратами
    Окупанти відступили в районі Сєвєродонецька через значні втрати
    фото з відкритих джерел

    Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів

    Російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

    Він зазначив, що росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

    «Втім, не полишають (російські загарбники – ред.) спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором», - заявив Гайдай.

    Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири - в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка - 12, селі Оріхове - два.

    Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

    Напередодні повідомлялося, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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    Теги: росія окупанти Луганщина армія війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти штурмували Сєвєродонецьк, але відступили з втратами