Окупанти штурмували Сєвєродонецьк, але відступили з втратами
Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів
Російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.
Він зазначив, що росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.
«Втім, не полишають (російські загарбники – ред.) спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором», - заявив Гайдай.
Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири - в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка - 12, селі Оріхове - два.
Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.
Напередодні повідомлялося, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.