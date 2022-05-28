Окупанти штурмували Сєвєродонецьк, але відступили з втратами

Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів

Російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграмі.

Він зазначив, що росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

«Втім, не полишають (російські загарбники – ред.) спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Сєвєродонецьк ворог впритул обстрілював декілька разів, щонайменше тричі - дуже потужно, подекуди розпочиналися вуличні бої. Як наслідок, маємо пошкодження 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький, яке місцеві часто називають хутором», - заявив Гайдай.

Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: дев’ять будинків в Гірському, по чотири - в Золотому та Лисичанську. А також у смт Врубівка - 12, селі Оріхове - два.

Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

Напередодні повідомлялося, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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