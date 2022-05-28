Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ

Накопичені сили Росії можуть стертися у вуличних боях – Арестович

Російські війська 27 травня почали потроху входити в Сєвєродонецьк на Луганщині. Загалом це не надто хороший сигнал, але тепер є шанс, що велика частина накопичених раніше сил буде розбита у вуличних боях. Детальніше можливі перспективи описав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв’ю каналу «Фейгин Live».

Річ у тім, що наступаючі війська часто мають перевагу, адже самі обирають коли та де вдарити. Проте в міських боях ситуація для них не така хороша. Адже той, хто заходить у місто, завжди має більші втрати.

«На взятті Сєвєродонецька ті частини, які накопичилися, можуть перетертися у вуличних боях. Попасна є меншим містом, але ми пам'ятаємо, чим все обійшлося. Там 5-6 батальйонно-тактичних груп стерлись до стану 20% особового складу», – пояснив Арестович.

Проте він додав, що все ж є шанс, що українських воїнів із звідти почнуть виводити, щоб уникнути оперативного оточення. Але це вже вирішуватиме керівництво ЗСУ.

За словами радника голови, загроза оточення є, проте для цього росіянам треба просунутися зі сторони Лисичанська. Проте наші захисники вже тривалий час стримують усі спроби прорватися.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 27 травня підтвердив, що Сєверодонецьк не оточений ворогом. Проте місто постійно потерпає від великої кількості обстрілів.

Також тривають бої на околицях населеного пункту. Добою раніше росіяни змогли зайти в район готелю «Мир» та автовокзалу. Проте наші воїни втримали оборону та не дали диверсійній групі прорватися в саме місто.

Також обстрілюють «дорогу життя» Бахмут–Лисичанськ

На цій автодорозі ситуація достатньо напружена. ЗСУ роблять все можливе, щоб вона знову стала безпечною. Адже це необхідна та головна артерія, яка дозволяє підтримувати життєдіяльність міста.

Трасою не лише доставляють гуманітарну допомогу. Також саме нею евакуйовують місцевих жителів, які змушені рятуватися від війни.

До слова, найважливіше завдання – не дати ворогу реалізувати плани: Кириленко про ситуацію на Донеччині.

Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому РФ краще вдається наступ на Донбасі, ніж під Києвом.

Напередодні повідомлялося, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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