Рашисти обстріляли Вуглегірську ТЕС (відео)

За теплоелектростанцію йдуть бої між ЗСУ та окупантами

Окупанти вдарили по Вуглегірській ТЕС – одній із найбільших теплових електростанцій в Україні. За ТЕС вже декілька тижнів ідуть бої між ЗСУ та окупантами. Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Обстріл російських військових призвів до того, що на території теплоелектростанції сталася сильна пожежа.

Також зруйнована адміністративна будівля.

Місцеві журналісти опублікували відео пожежі. Здалеку над Вуглегірською ТЕС видно великий стовп сірого диму.

Вуглегірську ТЕС, яка розташована в місті Світлодарськ, за попередніми даними, контролюють ЗСУ. Водночас Світлодарськ був зайнятий російськими військами.

Нагадаємо, раніше на Донеччині зупинила роботу Слов'янська ТЕС.

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