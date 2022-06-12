  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти обстріляли Вуглегірську ТЕС (відео)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Вуглегірську ТЕС (відео)

    На електростанції сталася пожежа - Рашисти обстріляли Вуглегірську ТЕС (відео)
    На електростанції сталася пожежа
    скріншот із відео

    За теплоелектростанцію йдуть бої між ЗСУ та окупантами

    Окупанти вдарили по Вуглегірській ТЕС – одній із найбільших теплових електростанцій в Україні. За ТЕС вже декілька тижнів ідуть бої між ЗСУ та окупантами. Про це інформують місцеві Telegram-канали.

    Обстріл російських військових призвів до того, що на території теплоелектростанції сталася сильна пожежа.

    Також зруйнована адміністративна будівля.

    Місцеві журналісти опублікували відео пожежі. Здалеку над Вуглегірською ТЕС видно великий стовп сірого диму.

    Вуглегірську ТЕС, яка розташована в місті Світлодарськ, за попередніми даними, контролюють ЗСУ. Водночас Світлодарськ був зайнятий російськими військами.

    Нагадаємо, раніше на Донеччині зупинила роботу Слов'янська ТЕС.

    Читайте також:
    Теги: пожежа ТЕС росія окупанти ЗСУ війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти обстріляли Вуглегірську ТЕС (відео)