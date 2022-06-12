У річці Тетерів прикордонники знайшли російську ракету (фото)

Небезпечну знахідку помітили на одному з островів річки Тетерів

Про черговий доказ збройного вторгнення Росії в Україну повідомили правоохоронцям

Прикордонники під час патрулювання акваторії річки Тетерів, що на Київщині, виявили фрагмент російської тактичної керованої авіаційної ракети. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рухаючись на катері, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу «повітря – поверхня» виробництва РФ.

Наразі на місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликали співробітників ДСНС, а також про виявлення доказу збройного вторгнення Росії в Україну повідомили відповідні правоохоронні органи.

Російську ракету знайшли в очереті річки на Київщині

Нагадаємо, нещодавно на Київщині поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ на міні підірвався вантажний автомобіль. автомобіль DAF з причепом, який наповнений піском підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав.

21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.

Раніше на Чернігівщині трактор підірвався на міні.