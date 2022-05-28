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    На Донеччині зупинила роботу Слов'янська ТЕС

    На Донеччині через обстріли зупинили Слов'янську ТЕС - На Донеччині зупинила роботу Слов'янська ТЕС
    На Донеччині через обстріли зупинили Слов'янську ТЕС
    фото: de.com.ua

    Територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян

    Робота Слов'янської ТЕС зупинена з 27 травня через постійні обстріли. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей. Про це повідомляє пресслужба «Донбасенерго».

    Зазначається, що упродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян.

    Персонал електростанції весь час активної фази війни героїчно забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії в енергосистему України.

    «З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей, ПАТ «Донбасенерго» прийнято рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

    Слов'янська ТЕС розташована в місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області. Встановлена потужність-880 МВт. Належить ПАТ«Донбасенерго».

    Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

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    Теги: ТЕС росія окупанти війна Донеччина громада Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині зупинила роботу Слов'янська ТЕС