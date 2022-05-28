На Донеччині зупинила роботу Слов'янська ТЕС

На Донеччині через обстріли зупинили Слов'янську ТЕС

Територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян

Робота Слов'янської ТЕС зупинена з 27 травня через постійні обстріли. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей. Про це повідомляє пресслужба «Донбасенерго».

Зазначається, що упродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку росіян.

Персонал електростанції весь час активної фази війни героїчно забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії в енергосистему України.

«З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їх сімей, ПАТ «Донбасенерго» прийнято рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Слов'янська ТЕС розташована в місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області. Встановлена потужність-880 МВт. Належить ПАТ«Донбасенерго».

Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.