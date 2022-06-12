Залужний відповів на питання, чи стріляють ЗСУ по території РФ

На окремих напрямках наші захисники перейшли до контрнаступальних дій

Українська армія відповідає вогнем на обстріли прикордонних районів із Росії

Збройні сили України відповідають вогнем на обстріли позицій у Чернігівській та Сумській областях з території Росії. Про це повідомив у Telegram головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

«Збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією і мінометами підрозділи наших сил оборони в Чернігівській і Сумській областях. Ми ведемо вогонь у відповідь», – зазначив він.

Як повідомив головнокомандувач, складною є ситуація, зокрема, у місті Сєвєродонецьк. Туди ворогом було перекинуто до семи батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, українцям вдалося зупинити противника.

«Зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій. На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій. Станом на сьогодні маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти знову атакували Сумщину дронами. Рашисти постійно завдають ударів по території Сумщини та Чернігівщини з території РФ.

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