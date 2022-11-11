У Херсоні лунає «Слава Україні!». Зворушливі фото та відео з міста 

Бійці ЗСУ, імовірно, зайшли в місто

У Херсон, імовірно, 11 листопада увійшли ЗСУ. Про це пишуть херсонці в соцмережах, однак офіційно ця інформація ще не підтверджена.

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У місті на вулиці виходять люди з прапорами, начебто український прапор вже встигли підняти над Херсонською облдержадміністрацією.

Журналіст Юрій Бутусов показав, як херсонці зривають російські білборди ще до того, як у місто увійдуть українські визволителі.

«Росія тут вже ніколи», – прокоментував Бутусов.

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На вулицях Херсона зараз гамірно та дуже патріотично.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що імовірно, ЗСУ увійшли в Херсон.

Також сьогодні міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. «На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

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Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські захисники мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.