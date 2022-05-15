Рашисти скинули на захисників Маріуполя фосфорні бомби (відео)

На «Азовсталь» перебуває понад тисяча українських військових

Окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфофрні бомби. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За словами Андрющенка, самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

У Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Читайте також: