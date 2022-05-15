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    Рашисти скинули на захисників Маріуполя фосфорні бомби (відео)

    Горіння зупинити майже неможливо - Рашисти скинули на захисників Маріуполя фосфорні бомби (відео)
    Горіння зупинити майже неможливо
    фото: скріншот відео

    На «Азовсталь» перебуває понад тисяча українських військових

    Окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфофрні бомби. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

    За словами Андрющенка, самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння біля 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

    У Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти скинули на захисників Маріуполя фосфорні бомби (відео)