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    Пошукові мережі «вибухнули» після заклику Kalush Orchestra

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    Український гурт зі сцени закликав рятувати захисників заблокованого міста - Пошукові мережі «вибухнули» після заклику Kalush Orchestra
    Український гурт зі сцени закликав рятувати захисників заблокованого міста
    фото з відкритих джерел

    Світ зацікавився Маріуполем та «Азовсталлю»

    Гурт Kalush Orchestra феєрично виступив у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення». Після виконання пісні «Стефанія» соліст гурту Олег Псюк сказав: «Help Mariupol, help Azovstal now!».

    Уже за кілька хвилин після виступу українців пошукові мережі «вибухнули» від запитів за словами «Маріуполь» та «Азовсталь».

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    Kalush Orchestra, дякуємо за позицію!

    Нагадаємо, раніше директор українського гурту Kalush Orchestra Микола Кучерявий розповів про заборони на музичній першості. Зокрема, гурту заборонили показувати на сцені патріотичну постановку.

    Тим часом букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

    Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

    Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Євробачення війна Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Пошукові мережі «вибухнули» після заклику Kalush Orchestra