Рашисти перекидають війська з Мелітополя на Херсон (відео)

Рашисти гонять солдат з Мелітополя на Херсон

Російські війська намагаються утримати Херсон, стягуючи туди залишки військ з інших міст

Окупанти почали перекидати війська із захопленого Мелітополя у напрямку Херсона, до якого наближаються українські війська. Про це повідомляє Telegram-канал місцевого ЗМІ «Ріа-Мелітополь».

Видання опублікувало відеозапис, на якому видно, як рашистські військові на вантажних автомобілях залишають місто. Журналісти «Ріа-Мелітополь» інформують, що окупанти направилися у південному напрямку.

Колона, яка виїхала з Мелітополя, складалася із близько 30 вантажівок з військовими. «Усі солдати зовні слов'янської національності у повному екіпіруванні, включаючи каски», – зазначає видання.

Крім вантажівок, у колоні був помічений рефрижератор.

Інший Telegram-канал, «МилыйТополь», зазначає, що вантажівок з колони були ідеально чистими, кардинально відрізняючись від брудних автівок, які цілодобово їздять містом. Імовірно, ця техніка разом із солдатами перебувала у резерві на території військового містечка.

Нагадаємо, 12 червня в окупованому Мелітополі прогримів вибухбіля офісу так званого «міністерства внутрішніх справ» окупованої території Запорізької області.

За інформацією місцевих ЗМІ, цей теракт є наслідком розбірок між двома російськими спецслужбами – ФСБ та МВС.

Мер Мелітополя Іван Федоро заявив учора, 13 червня, що українські військові, які перейшли в контрнаступ на Запоріжжі, змогли посунути лінію фронту на 10 кілометрів у бік міста.