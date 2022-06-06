У Мелітополі окупанти покинули майже всі блокпости

Українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів

Рашисти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет

У Мелітопольському районі Запорізької області рашисти покинули майже всі блокпости, бо бояться наступу українських захисників. Про це заявив мер міста Іван Федоров у Facebook.

«Окупанти покинули майже всі блокпости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів», – заявив Федоров.

Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет.

Федоров також додав, що у найближчі місяці Мелітополь деокупують. За його словами, пріоритет державної політики наразі – деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополь Запорізької області доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.

Додамо, що від початку війни на окупованих територіях Запорізької області російськими загарбниками було викрадено понад 300 людей.

Вчора під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.