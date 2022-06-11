У Мелітополі окупанти почали роздавати російські паспорти

Окупанти анонсували видачу російських паспортів 12 червня

11 червня у Мелітополі Запорізької області окупанти видали першим місцевим жителям російські паспорти. Про це повідомив Володимир Рогов, якого пропагандистські російські ЗМІ називають «членом головної ради військово-цивільної адміністрації регіону», передає «Медуза».

«Сьогодні в Мелітополі відбулася церемонія видачі перших російських паспортів», - повідомив Рогов.

Раніше окупаційна «влада» Запорізької області анонсувала, що жителі регіону отримають перші російські паспорти 12 червня, у День Росії. Рогов говорив, що заяви на отримання російського громадянства нібито подали понад 70 тисяч людей.

Як повідомлялося, росіяни планують провести на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей заходи, присвячені Дню Росії, який відзначається у країні-агресорів 12 червня.

Водночас, у Мелітополі з’явилися листівки, у яких місцеві патріоти оголосили про певну акцію, що пройде на центральній площі міста саме 12 червня, коли окупанти й планують влаштувати власне «свято».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі того дня має виступати російський військовий ансамбль, а також окупанти роздаватимуть сувенірні російські паспорти.

Нагадаємо, що у містах Півдня України українські партизани ведуть постійну агітаційну роботу. Так, у Мелітополі та Херсоні з’явилися листівки із закликами відмовлятися від російського громадянства, яке будуть пропонувати окупанти.

Мелітопольські партизани також оголосили полювання на «мера» міста Галину Данильченко.



