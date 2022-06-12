У Мелітополі під будівлею «МВС» окупантів прогримів вибух

Потужний вибух було чути у різних районах Мелітополя

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждало троє людей

В окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого «міністерства внутрішніх справ» окупованої території Запорізької області. Про це повідомляє місцеве видання «РИА Мелітополь».

Повідомляється, що під час організованого окупантами святкування Дня Росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Видання припускає, що вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС окупованої території Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

За словами так званого голови окупаційних силовиків Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.

Нагадаємо, сьогодні вранці вибухи прогриміли в окупованому Бердянську Запорізької області. В результаті інциденту частина міста залишилася без світла.

Також 30 травня вранці стався вибух у Мелітополі біля будівлі, що належить призначеному росіянами «губернатору» Запорізької області Євгену Балицькому. Очільниця окупаційної «військово-цивільної адміністрації» Мелітополя Галина Данильченко після вибуху попросилася звільнити її від займаної «посади».

Чинний міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що вибух може бути наслідком зачисток російських військових, які намагаються позбутися неугодних колаборантів або роботою груп опору на окупованій території.

Як відомо, Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації з кінця лютого.