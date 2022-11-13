Рашисти перетворили Мелітополь на військову базу – Федоров

У Мелітополі загарбники розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки

За словами мера, окупанти розставляють у житлових кварталах військову техніку

Росіяни перетворили захоплений Мелітополь Запорізької області й околиці на суцільну військову базу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Лише за останній тиждень:

До Мелітополя прибувають колони окупантів як зі сторони Херсона, так і зі сторони тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

По периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди.

Військові розселяються у захоплені будинки, школи і дитсадки. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.

Цивільним заборонено наближатись до району мелітопольського аеродрому.

У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з ДНРівцями. У дворі навчального закладу розставили «Гради».

В селі Плодородне орудують кадирівці, які всюди розвісили прапори зі своїм вождем.

У Михайлівці і Зарічному проходять обшуки – окупанти перевіряють будинки, питають про чоловіків.

У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах зламують і займають порожні будинки.

У Кирилівці розселились у захоплених базах відпочинку.

У селище Шелюги поблизу Кирилівки заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що російські загарбники будують у Мелітополі фортифікаційні споруди, а значить будуть намагатися втримати місто.

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Додамо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій.