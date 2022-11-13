Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованій частині Херсонщини залишається мінімальна кількість рашистів – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На окупованій частині Херсонщини залишається мінімальна кількість рашистів – Генштаб
Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів
фото: Генштаб

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи

Триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області, у період з 7 по 11 листопада, проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема й із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка;

на Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

На Таврійському напрямку

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак.

В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

Як повідомлялося, ЗСУ вдарили по скупченню техніки РФ біля Каховки.

Теги: Білорусь ворог Макіївка озброєння Херсонщина Генштаб авіація ЗСУ окупанти Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ протягом минулої доби завдали по ворогу 13 ударів
Українська армія відбила атаки ворога біля 12 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Окупанти зазнали в Україні значних втрат
Нищили окупантів та артилерійські системи: Генштаб оновив втрати
Сьогодні, 09:13
Загалом 60 шведських інструкторів-офіцерів беруть участь у навчанні, яке очолює Велика Британія.   
Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)
Сьогодні, 16:32

Події в Україні

На окупованій частині Херсонщини залишається мінімальна кількість рашистів – Генштаб
На окупованій частині Херсонщини залишається мінімальна кількість рашистів – Генштаб
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів звільнили на півдні за тиждень
ЗСУ повідомили, скільки населених пунктів звільнили на півдні за тиждень
Окупанти призначили своїх «прокурорів» на захоплених територіях
Окупанти призначили своїх «прокурорів» на захоплених територіях
ЗСУ вдарили по скупченню техніки РФ біля Каховки
ЗСУ вдарили по скупченню техніки РФ біля Каховки
Рашисти обстріляли пологовий будинок у Торецьку: ОВА показала наслідки (фото)
Рашисти обстріляли пологовий будинок у Торецьку: ОВА показала наслідки (фото)
Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)
Генштаб показав, як шведські інструктори навчають українських новобранців (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
103K
У Черкасах пролунали вибухи
95K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
75K
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
33K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
30K
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту