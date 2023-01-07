Рашисти планують провести масову мобілізацію в окупованій Горлівці

Росія готує живу силу до війни з Україною

За даними джерела, в Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2 тис. осіб

В тимчасово окупованій Горлівці Донецької області росіяни планують мобілізувати дві тисячі людей для війни проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«В Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2 тис. осіб. Для цього в місті вже зараз збільшена кількість патрулів», – йдеться у заяві.

За інформацією ЦНС, в рамках підготовки до нової хвилі мобілізації на окупованих територіях з держслужбовців знімають бронювання. На захоплених територіях Донеччини місцеве керівництво замінили приїжджими росіянами. При цьому інспекторам повідомлено, що з них знята бронь.

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Джерело також стверджує, що в окупованому Криму охоронні компанії почали готувати «добровольців типу казаків».

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

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Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

До слова, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.