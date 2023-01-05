Мобілізація в РФ: Генштаб розкрив плани Кремля

Керівництво РФ вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації

Росія, ймовірно, повністю закриє кордони для чоловіків призовного віку

Триває 316-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат ворог продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Протягом доби противник завдав вісім авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України. Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

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На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Ворожі обстріли фіксувалися у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області.

Бахмутський напрямок

Окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

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Авдіївський напрямок

Вогневого ураження зазнали Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Противник обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині.

Запорізький напрямок

Під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок

Противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

Військово-політичне керівництво Російської Федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

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Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти Російської Федерації.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів.