Скільки рашистів планує мобілізувати РФ: розвідка озвучила вражаючі цифри

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня

За словами Скібіцького, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування

Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише Guardian.

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За його словами, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх агресора на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащеними та навченими будуть військові.

Він додав, що багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

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«Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху», – сказав Скібіцький.

Україна очікує, що остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

«Вони акцентують увагу на кількості людей і техніки і сподіваються перемогти нашу сторону», – додав він.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

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Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.