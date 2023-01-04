Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси

Окупанти обстрілюють Україну ракетами відразу з виробництва через їх дефіцит

У країни-агресорки дедалі менше ракет – стратегічні запаси вичерпуються, тож росіяни зосередилися на виробництві ракет. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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Нові високоточні ракети у росіян у дефіциті, проте є чимала кількість старих ракет Х-22 – орієнтовно 160 одиниць, які складні для використання та потребують обслуговування.

«Вони намагаються найбільш ефективно застосовувати те, що в них залишилося. А в них реально є проблеми з арсеналом», – зауважив Скібіцький.

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Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але росіяни цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з «Іскандерів», з «Калібрів», з Х-101, з Х-555.

«Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів», – наголосив представник ГУР.

За оцінками розвідки, РФ може виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 та 15-20 «Калібрів» на місяць.

«Морського базування крилатих ракет «Калібр» у них є приблизно 60 і виробляють їх не дуже багато – максимум 20 на місяць. І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені в 2022 році, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ», – зазначив Вадим Скібіцький.

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Нагадаємо, ворог застосовує в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300 – окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів. При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.

Крім того, розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну.