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Рашисти просто зараз обстрілюють Нікополь з реактивних систем

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти просто зараз обстрілюють Нікополь з реактивних систем
Окупанти атакують Нікополь з Енергодара
фото ілюстративне

Жителів просять обмежити перебування на вулицях міста 

Російські загарбники обстрілюють з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Telegram-канали повідомляють, що вогонь рашисти ведуть з тимчасово окупованого Енергодара, де знаходиться Запорізька АЕС.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко просить мешканців залишити вулиці. У районі оголошена тривога. 

«Залиште вулиці», – зазначив Євтушенко.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня рашисти випустили по місту Нікополь та Нікопольському району 20 реактивних снарядів системи «Град».

Раніше повідомлялося, що до стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

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Теги: Дніпропетровщина війна війна в Україні росія окупанти Україна

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