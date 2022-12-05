Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти розстріляли жінку, яка перетинала на човні Дніпро

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти розстріляли жінку, яка перетинала на човні Дніпро
Жінка померла від куль рашистів
фото з відкритих джерел

Окупанти обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку

Російські військові вдень у неділю, 4 грудня, обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку. Від отриманих травм вона померла, повідомила Херсонська міська рада.

Відомо, що вона перетинала Дніпро разом з чоловіком, повертаючись із дачі в Голопристанському районі. Водночас чоловік внаслідок обстрілу не постраждав.

Рашисти розстріляли жінку, яка перетинала на човні Дніпро фото 1

Зазначимо, що у Херсоні в період з 3 до 5 грудня включно зняли заборону на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це було зроблено для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона, повідомляв голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Водночас через те, що під час втечі на лівий берег Херсонщини росіяни знищили усі плавзасоби, якими влада могла б забезпечити перевезення населення на підконтрольну Україні територію, люди можуть евакуюватися лише на власних човнах.

Раніше повідомлялось, що Росія розгорнула антиукраїнську кампанію в Польщі.

До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Читайте також: «Слуга народу» спрогнозував, коли Росію можна буде виключити з ООН
Теги: Херсонщина жінка окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріляний росіянами Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: перші деталі (відео)
Вчора, 16:42
Росіяни встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів
Окупанти вигадали цинічний план, щоб змусити пенсіонерів отримувати паспорти РФ – Генштаб
Вчора, 18:15
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
Вчора, 20:03

Події в Україні

Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
Нічний терор окупантів: у Запоріжжі пролунали вибухи
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань
Український ударний безпілотник пройшов низку випробувань
Блінкен: Путін перейшов до варварської тактики випаленої землі
Блінкен: Путін перейшов до варварської тактики випаленої землі
Чотири регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень
Чотири регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
ЗСУ за тиждень знешкодили 20 ворожих баз: які втрати в окупантів
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
302K
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
277K
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
108K
Візит Шойгу до Білорусі: ЗМІ зауважили цікаві деталі
107K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
95K
Макрон посилює російську інформаційну операцію – ISW
81K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським

Новини

За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
1 грудня, 11:33

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту