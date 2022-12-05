Рашисти розстріляли жінку, яка перетинала на човні Дніпро

Окупанти обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку

Російські військові вдень у неділю, 4 грудня, обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку. Від отриманих травм вона померла, повідомила Херсонська міська рада.

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Відомо, що вона перетинала Дніпро разом з чоловіком, повертаючись із дачі в Голопристанському районі. Водночас чоловік внаслідок обстрілу не постраждав.

Зазначимо, що у Херсоні в період з 3 до 5 грудня включно зняли заборону на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це було зроблено для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона, повідомляв голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Водночас через те, що під час втечі на лівий берег Херсонщини росіяни знищили усі плавзасоби, якими влада могла б забезпечити перевезення населення на підконтрольну Україні територію, люди можуть евакуюватися лише на власних човнах.

Раніше повідомлялось, що Росія розгорнула антиукраїнську кампанію в Польщі.

До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.