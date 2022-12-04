Росія розгорнула антиукраїнську кампанію в Польщі

Окупанти намагаються донести полякам, що українці становлять загрозу для їхнього суспільства

У Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства. Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

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У межах цієї діяльності виявляють також спроби поширення брехні про українців та їхню присутність у Польщі, маніпулювання обставинами різних подій чи поширення інсинуацій. Мета цих дій – змусити поляків відмовитися від підтримки України.

Жарин наголосив, що для РФ в нинішній ситуації є пріоритетним завдання, щоб Захід припинив допомогу Україні. Для цього Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, бажаючи, щоб це призвело до ізоляції України.

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До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.