У Херсоні та Миколаєві прогриміли потужні вибухи

У Миколаївській області оголошено повітряну тривогу

Telegram-канали повідомляють про запуск ракет із тимчасово окупованої Херсонщини в сторону Миколаївщини. Згодом стало відомо про вибухи у Миколаєві та Херсоні.

«У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття», – повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зараз у всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу. Також з’явилась неофіційна інформація про «прильоти» в Миколаєві. У небо підіймається дим.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.