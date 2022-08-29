Обстріл Миколаєва: Кім повідомив про перші жертви

Внаслідок обстрілу загинув перехожий та цивільні у будинках

Російські загарбники продовжують атакувати Миколаїв. Вже відомо про кілька жертв. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Усі служби працюють», – йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять залишатись в укриттях, а журналістів – нічого не повідомляти.

Раніше Telegram-канали повідомляли про запуск ракет із тимчасово окупованої Херсонщини в сторону Миколаївщини. Згодом стало відомо про вибухи у Миколаєві та Херсоні.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.