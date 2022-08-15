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Рашисти вдарили по Донеччині «Іскандерами» та «Градами»: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти вдарили по Донеччині «Іскандерами» та «Градами»: є загиблі (фото)
Протягом доби поліцейські задокументували 33 обстріли
Нацполіція

Зруйновано та пошкоджено 29 житлових будинків

Російські загарбники за минулу добу вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Під обстріл потрапили житлові будинки, пшеничне поле та електропідстанція. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Загалом протягом доби поліцейські задокументували 33 обстріли. Є втрати серед мирного населення», – йдеться в повідомленні.

Масовим обстрілам піддалися Авдіївка та Бахмут – по шість ударів. Також рашисти вдарили по м. Білицьке, м. Костянтинівка, м. Мар’їнка, м. Миколаївка,  м. Слов’янськ, м. Соледар, с. Дачне, с. Єлизаветівка, с. Новомихайлівка, с. Комар, с. Курдюмівка,  с. Опитне Авдіївської ТГ, с. Опитне Бахмутського району, с. Підгородне, с. Пришиб, с. Шахтарське.

Окупанти нанесли авіаудари, били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ «Град», артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти – 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби.

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На місцях прильотів працювали поліцейські, які зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вночі під обстріл вкотре потрапив Слов’янськ

До слова, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43750 окупантів, за останню добу 200 рашистів та 12 танків.

Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Донеччина

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