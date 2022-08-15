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Генштаб назвав напрямок, де рашисти зазнали найбільших втрат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав напрямок, де рашисти зазнали найбільших втрат
фото: Генштаб

За останню добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСу знищили 43750 окупантів, за останню добу 200 рашистів та 12 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒  близько 43750 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1876 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,
  • артилерійських систем  ‒ 985 (+5) од,
  • РСЗВ ‒ 261 (+0) од,
  • засоби ППО ‒  136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 195 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 787 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 187 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3044 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 92 (+1).
Генштаб назвав напрямок, де рашисти зазнали найбільших втрат фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має. 

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Теги: війна втрати ЗСУ Генштаб окупанти

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