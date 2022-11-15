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Рашисти закріплюються на лівому березі Дніпра – «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти закріплюються на лівому березі Дніпра – «Південь»
Рашисти атакують позиції ЗСУ «дронами-камікадзе»
фото: скріншот з відео

Російські загарбники продовжують облаштовувати рубежі оборони після відступу з окупованого Херсона

Окупанти завершують перегрупування військ на лівому березі Дніпра, продовжують облаштовувати рубежі оборони. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook.

Також загарбники ведуть ракетно-артилерійський вогонь по наших позиціях і мирних населених пунктах, атакують «дронами-камікадзе».

Крім того, ворог веде щільну повітряну розвідку – протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Серед дня чотирма ударними дронами типу «Ланцет» було атаковано напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі. Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню «Ураган» і «Град», а також важкої артилерії випущено протягом дня по Нікопольському району.

В населеному пункті Мирівської громади постраждало 10 житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.

В населених пунктах Марганецької громади пошкоджено три приватних будинки, господарську споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.

З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню «Град» намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Раніше повідомлялось, що рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт.

Також була інформація, що окупанти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області.

Триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: Херсонщина окупанти росія війна

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