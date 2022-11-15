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Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області
З відсутністю електроенергії також зникає водопостачання
фото ілюстративне

Окуповані території рашисти занурили у темряву

Мер тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив у Telegram 14 листопада, що майже на всій тимчасово окупованій території регіону немає електрики.

«Окуповані території рашисти занурили у темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, – написав Федоров. – Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району».

У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає водопостачання, додав він.

«В окупованому Мелітополі немає води. Проте є й хороша новина – у місті «замовчало» пропагандистське ТБ окупантів», – зазначив Федоров.

Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області фото 1

Раніше повідомлялось, що рашисти перетворили Мелітополь на військову базу.

Також Федоров заявляв, що російські загарбники будують у Мелітополі фортифікаційні споруди, а значить будуть намагатися втримати місто.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: електроенергія Запорізька область окупанти

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