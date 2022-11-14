Звільнення лівобережжя Херсонщини: Арестович підтвердив деокупацію Олешок (відео)

Збройні сили України звільняють окуповані землі Херсонщини вже на лівому березі

Збройні сили України деокупували місто Олешки, яке знаходиться на лівобережжі Херсонщини. Таку заяву зробив радник Офісу президента Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

«Це перший населений пункт на Лівому березі. Жодної оперативної паузи, ніхто їм там не дає відпочивати. Серіал Чорнобаївка закрився, відкрився серіал Чаплинка», – сказав Арестович.

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Відзначимо, що офіційного підтвердження щодо звільнення міста Олешок від Генштабу поки не було.

Раніше Залужний заявив, що українські військові не приймуть переговорів з РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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