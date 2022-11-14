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Міноборони пояснило скасування дозволів на роботу журналістів у Херсоні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міноборони пояснило скасування дозволів на роботу журналістів у Херсоні
Рішення про допуск цивільних приймали військові
фото з відкритих джерел

Заборона та обмеження в‘їзду та виїзду цивільних обумовлені заходами безпеки

Заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснила скасування дозволів на роботу журналістів у Херсоні. Під час первинного проведення стабілізаційних заходів заборонено в‘їзд всім цивільним, рішення про їхній допуск приймають військові. Про це вона написала у Facebook.

«Коли сили оборони звільняють українські міста, першими заходять правоохоронці. Спочатку відпрацьовують стабілізаційні заходи СБУ, поліція і проводиться розмінування. В ці перші дні в‘їзд/виїзд заборонені для цивільних осіб. З міркувань безпеки та необхідності для проведення певних оперативних заходів. Потім, коли безпека стабілізована, офіційно піднімають прапор і дозволяють цивільному населенню вільно в‘їжджати/виїжджати. Так було в Балаклії, так було в Ізюмі, так було в Лимані та інших звільнених населених пунктах», – написала заступник міністра і додала, що в період первинного проведення стабілізаційних заходів заборонено в‘їзд всім цивільним і навіть журналістам.

Маляр наголосила, що головною цінністю є життя та безпека цивільних осіб.

«По-друге, враховуючи специфіку окупації, є певні оперативні заходи, які правоохоронцям доцільно проводити по «гарячих слідах» саме в умовах обмеженого в‘їзду у населений пункт. В Херсоні та у передмісті ворог залишив заміновані об‘єкти. І буквально днями були підриви людей на мінах. Тому, заборона та обмеження в‘їзду/виїзду обумовлені заходами безпеки», – написала вона.

Заступник міністра пояснила, що дозвіл на фактичне перебування і роботу журналіста в зоні активних бойових дій визначають військові з врахуванням ступеню небезпеки та військових задач.

Дозвіл на в‘їзд/виїзд у звільнені населені пункти, де проводяться стабілізаційні заходи, визначають в тому числі і правоохоронці - якщо для їх повноцінної стабілізацііної роботи потрібні певні умови пропуску цивільних осіб.

Для акредитованих журналістів встановлюється відповідний порядок роботи в умовах воєнного стану. Акредитацію дають ЗСУ після перевірки СБУ, яка є обов‘язковою і її результати безпосередньо впливають на рішення про акредитацію.

Маляр підкреслила, що всі журналісти під час акредитації ознайомлюються з цим порядком. Порядок встановлений Наказом головнокомандувача ЗСУ «Про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану».

Порушення цих правил, згідно з Наказом, є підставами для скасування акредитації представника ЗМІ. Так було, приміром, коли журналісти західного ЗМІ у Львові знімали місце прильоту ракет буквально онлайн. Так було з журналістами ще одного ЗМІ, коли вони без інструктажу відправились самостійно у зону бойових дій, повідомила вона.

Станом на 01.11.2022 з початку повномасштабного вторгнення опрацьовано 12773 заявок від представників ЗМІ, акредитовано 5462 представників національних та 7311 представників іноземних ЗМІ. Відмовлено в акредитації 423 особам, позбавлено акредитації 79 осіб, написала Маляр.

Нагадаємо, українська медіаспільнота висловила протест щодо рішення Міноборони про заборону на роботу журналістів у деокупованому Херсоні та позбавлення акредитації тих працівників медіа, які все поїхали на звільнені території Херсонщини. Заяву від імені українських й іноземних журналістів та медійних організацій оприлюднив Інститут масової інформації.

Раніше Міністерство оборони України низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасувало дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнало недійсними.

Зокрема, позбавили акредитації журналістів hromadske Анастасію Станко та Миколу Пастику, CNN та SkyNews. Окрім них, у Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного, а також в ефірі каналу Рада було ввімкнення з Херсона. 

До слова, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Читайте також: Навіщо карати іноземних журналістів за репортаж з Херсона?
Теги: Міноборони Херсон журналіст

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