Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)

Завдяки цьому об'єктові живилися правобережжя Херсонської області і значна частина Миколаївської області

Російська армія воює з цивільним населенням та критичною інфраструктурою України. Цього разу окупанти практично знищили енергооб'єкт, який забезпечував світлом значні частини двох областей. Завдяки цьому об'єктові живилися правобережжя Херсонської області і значна частина Миколаївської області. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, цей енергооб'єкт практично знищений. Настільки, що можна вважати, що він більше не існує. Росіяни підірвали два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, а що підірвати не вдалося – розтрощили.

Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати, – заявив Кудрицький.

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Також голова «Укренерго» в інтерв’ю радіо ВВС повідомив, що зруйнована як система передачі, так і система розподілу. «На жаль, ми зіткнулися з чи не найбільшим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі в історії. Тому, попри те, що ми досягли певного успіху у відновленні електромереж, нам все ще потрібно запроваджувати планові відключення електроенергії по всій країні, щоб підтримувати стабільність», – заявив він.

Однак як би окупанти не зганяли свою злість, надзвичайники України уже роблять все можливе, щоб заживити території звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей. Як повідомили в «Укренерго», їхня увага сфокусована на можливості задіяти резервні схеми живлення та якнайшвидше почати аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках електромереж.

Раніше повідомлялося, що у Києві може збільшитися тривалість відключень світла.

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До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Також Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.