Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Енергооб'єкт практично знищений
фото із соцмереж

Завдяки цьому об'єктові живилися правобережжя Херсонської області і значна частина Миколаївської області

Російська армія воює з цивільним населенням та критичною інфраструктурою України. Цього разу окупанти практично знищили енергооб'єкт, який забезпечував світлом значні частини двох областей. Завдяки цьому об'єктові живилися правобережжя Херсонської області і значна частина Миколаївської області. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, цей енергооб'єкт практично знищений. Настільки, що можна вважати, що він більше не існує. Росіяни підірвали два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, а що підірвати не вдалося – розтрощили.

Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати, – заявив Кудрицький.

Також голова «Укренерго» в інтерв’ю радіо ВВС повідомив, що зруйнована як система передачі, так і система розподілу. «На жаль, ми зіткнулися з чи не найбільшим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі в історії. Тому, попри те, що ми досягли певного успіху у відновленні електромереж, нам все ще потрібно запроваджувати планові відключення електроенергії по всій країні, щоб підтримувати стабільність», – заявив він.

Однак як би окупанти не зганяли свою злість, надзвичайники України уже роблять все можливе, щоб заживити території звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей. Як повідомили в «Укренерго», їхня увага сфокусована на можливості задіяти резервні схеми живлення та якнайшвидше почати аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених ділянках електромереж.

Раніше повідомлялося, що у Києві може збільшитися тривалість відключень світла.

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Також Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: Укренерго війна Херсонщина інфраструктура окупанти енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Планові відключення світла 13 листопада діятимуть у Києві та восьми областях
У яких областях сьогодні будуть планові відключення світла: список «Укренерго»
13 листопада, 05:18
Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема
«Укренерго» пояснило, чому в Києві стали частіше відключати світло
Вчора, 08:44
«Укренерго» продовжить працювати над відновленням мережі
Відключення світла у Києві: «Укренерго» спростувало фейк
Вчора, 22:09

Події в Україні

Росія активізує операції в Донецькій області після відходу з правого берега Дніпра – ISW
Росія активізує операції в Донецькій області після відходу з правого берега Дніпра – ISW
Рашисти закріплюються на лівому березі Дніпра – «Південь»
Рашисти закріплюються на лівому березі Дніпра – «Південь»
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри
Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області
Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
54K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
32K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
31K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
30K
Епічна міжнародна катастрофа Росії. Хроніка останніх місяців
30K
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви

Новини

Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту