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Окупанти планують евакуацію населення на Луганщині – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти планують евакуацію населення на Луганщині – Генштаб
Воїни уразили два пункти управління, а також сім районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по позиціях противника 

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка залишається без суттєвих змін. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Також ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольгівське, Темирівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 «Рапіра». Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

В місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал «Маріуполь-24». Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, а також сім районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

Як повідомлялося, рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини.

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Теги: Маріуполь ворог Макіївка населення влада озброєння тендер Горлівка Генштаб Дніпро окупанти Бахмут

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